روسيا تبدي استعدادها لمساعدة أوكرانيا في إطفاء حرائق منطقة تشيرنوبل

موسكو - (أ ش أ):

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، أن موسكو على استعداد لمساعدة أوكرانيا في إطفاء الحرائق بمنطقة تشيرنوبل، إلا أن كييف لم تطلب هذا بعد.

وقالت زاخاروفا -في تصريح صحفي بثته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية- "نحن نراقب الوضع المرتبط بحرائق الغابات، سبق أن ذكرت هذا الموضوع اليوم.. يدور الحديث حول منطقة تشيرنوبل. في الوقت الحالي، لم نتلق طلبات من الجانب الأوكراني للحصول على أي مساعدة. إذا أرسل الزملاء الأوكرانيون طلبا، فسنكون مستعدين للنظر فيه وفقًا للممارسة الدبلوماسية التقليدية"، وأكدت أن موسكو مستعدة للحفاظ على صيغة "روسيا-بيلاروس-أوكرانيا" في هذا الشأن إذا لم يتم تسييسه.

ولم يتمكن عمال الإنقاذ الأوكرانيون خلال 10 أيام من إخماد الحريق، الذي اندلع في 4 أبريل في منطقة الحظر بالقرب من محطة تشيرنوبيل للطاقة النووية.. وقال رئيس دائرة الدولة الأوكرانية لحالات الطوارئ ميكولا تشيتكين، يوم الثلاثاء الماضي، في تقرير لرئيس الدولة فلاديمير زيلنسكي، إن الحريق في منطقة الحظر في محطة تشيرنوبيل للطاقة النووية قد تم القضاء عليه، وسيستغرق الأمر عدة أيام أخرى لإطفاء الحريق في الأماكن القريبة من منطقة الحظر.

يذكر أن الكارثة في محطة تشيرنوبيل للطاقة النووية، حدثت في 26 أبريل عام 1986، مع انفجار وقع في وحدة الطاقة الرابعة.. وبلغت المساحة الإجمالية للتلوث الإشعاعي في بيلاروسيا حوالي 46.5 ألف كيلومتر مربع، وعم التلوث الإشعاعي 50 ألف كيلومتر مربع في 12 منطقة في أوكرانيا.. بالإضافة إلى ذلك، تأثرت 19 منطقة روسية بمساحة تقارب 60 ألف كيلومتر مربع، يبلغ عدد سكانها 2.6 مليون نسمة بالتلوث الإشعاعي.