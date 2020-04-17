فرنسا ترد على تقارير أمريكية ربطت بين كورونا ومختبر الأبحاث في ووهان

وكالات:

أكدت الرئاسة الفرنسية، أنه لا يوجد عنصر حقيقي يعزز التقارير الصحفية الأمريكية، التي ربطت بين فيروس كورونا ومختبر الأبحاث في ووهان الصينية، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".

هذا وقال مسؤولون في الاستخبارات والأمن القومي الأمريكي، إن الحكومة الأمريكية تواصل التحقيق فيما إذا كان فيروس كورونا قد تم تخليقه داخل مختبر صيني، وليس في سوقًا رطبة للحوم والأسماك، وفقًا لمصادر مُتعددة مطلعة على الأمر.

وأضاف مسؤول استخباراتي مطلع للشبكة الأمريكية، أن نظرية مسؤولي الاستخبارات الأمريكية الذين يحققون في نشأة فيروس كورونا في وسط الجائحة القاتلة الحالية، هي أن الفيروس نشأ في مختبر في الصين، وتم إطلاقه عن طريق الخطأ إلى الجمهور.

وقالت مصادر أخرى لـ"سي إن إن"، إن الاستخبارات الأمريكية لم تكن قادرة على تأكيد النظرية، لكنها تحاول تمييز ما إذا كان شخص ما مُصابًا في المختبر من خلال حادث أو سوء التعامل مع المواد، وربما أصاب آخرين.