بيلاروسيا: ارتفاع عدد مصابي القطاع الصحي بـ"كورونا" إلى 419 حالة

مينسك - أ ش أ

أعلن وزير الصحة البيلاروسي فلاديمير كارانيك، اليوم الجمعة، أن عدد العاملين في القطاع الصحي المصابين بفيروس "كورونا" المستجد، ارتفع في البلاد إلى 419 شخصا.

وقال كارانيك - في تصريحات للصحفيين نقلتها وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية - "إن عدد حالات الإصابة بين العاملين في القطاع الصحي ارتفع إلى 419 حالة، حتى يوم أمس، ويٌجرى الآن تحليل أحدث البيانات".

وكان كارانيك، قد أعلن في 11 أبريل الجاري، إصابة 301 من العاملين في القطاع الصحي بفيروس "كورونا".

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، تجاوز عدد المصابين بوباء "كوفيد-19" في العالم، 2 مليون شخص، ووفاة أكثر من 135 ألف شخص.