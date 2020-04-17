أكثر الكلمات إنتشاراً

خلية الأميرية الإرهابية أسعار البنزين فيروس كورونا مسلسلات رمضان حظر التجوال رمضان 2020 إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب الطقس

بيلاروسيا: ارتفاع عدد مصابي القطاع الصحي بـ"كورونا" إلى 419 حالة

02:43 م الجمعة 17 أبريل 2020
بيلاروسيا: ارتفاع عدد مصابي القطاع الصحي بـ"كورونا" إلى 419 حالة

فيروس كورونا

مينسك - أ ش أ

أعلن وزير الصحة البيلاروسي فلاديمير كارانيك، اليوم الجمعة، أن عدد العاملين في القطاع الصحي المصابين بفيروس "كورونا" المستجد، ارتفع في البلاد إلى 419 شخصا.

وقال كارانيك - في تصريحات للصحفيين نقلتها وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية - "إن عدد حالات الإصابة بين العاملين في القطاع الصحي ارتفع إلى 419 حالة، حتى يوم أمس، ويٌجرى الآن تحليل أحدث البيانات".

وكان كارانيك، قد أعلن في 11 أبريل الجاري، إصابة 301 من العاملين في القطاع الصحي بفيروس "كورونا".

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، تجاوز عدد المصابين بوباء "كوفيد-19" في العالم، 2 مليون شخص، ووفاة أكثر من 135 ألف شخص.

هذا المحتوى من

فلاديمير كارانيك القطاع الصحي فيروس كورونا بيلاروسيا

الخبر التالى:

السعودية تفعّل كاميرات تكشف درجة حرارة الأشخاص في المسجد النبوي

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 2673

    عدد المصابين

  • 596

    عدد المتعافين

  • 196

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 2165500

    عدد المصابين

  • 550453

    عدد المتعافين

  • 145705

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:بيان من "الأوقاف" للرد على أنباء فتح المساجد في رمضان