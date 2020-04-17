صور بالأقمار الصناعية.. فينيسيا الإيطالية قبل وبعد كورونا

كتبت- هدى الشيمي:

أصدرت وكالة الفضاء الأوروبية صورتين لمدينة فينيسيا الإيطالية الفرق الزمني بينهما هو عام واحد، أظهرت كل منها تأثير فيروس كورونا المُستجد المُسبب لمرض (كوفيد-19) على شبكة الممرات المائية التي اشتهرت بها المدينة، وكانت من أهم الأماكن التي تردد عليها السياح.

تظهر الصور التي التقطت أحدها في 13 أبريل الجاري فيما اُلتقطت الأخرى في 19 أبريل 2019 الانخفاض الكبير في عدد القوارب في لاطريق الرئيسي للمدينة الإيطالية بصورة واضحة منذ بدء أزمة وباء كورونا.

قالت شبكة سي إن إن الإخبارية إن المدينة التي كانت مزدحمة دائمًا بالسياح كانت فارغة تقريبًا منذ إعلان إيطاليا إغلاق البلاد في 8 مارس الماضي لمواجهة تفشي الفيروس، ما أثر على كل شيء داخل المدينة خاصة حركة المرور.

في المقابل، أوضحت الصورة المُلتقطة العام الماضي أن عشرات القوارب تسير في القناة الكبرى في فينسيا وقناة جيوديكا.

التقط القمر الصناعي سنتينل-2 (Sentinel-2) التابع لوكالة الفضاء الأوروبية الصور، وهو جزء تابع للمفوضية الأوروبية لمراقبة الأرض وأي تغييرات تطرأ على البيئة.

لفتت سي إن إن إلى أن إجراءات الإغلاق كان لها تأثير جيد على البيئة في إيطاليا والعالم، ونشر الإيطاليون في فينيسيا مجموعة من الصور أظهرت الأسماك والأحياء البحرية التي يمكن رؤيتها بوضوح في البحيرة، والممرات المائية والتي كانت عادة ما تحتوي على رواسب.

وتعتبر إيطاليا من أكثر البلاد تضررًا جراء تفشي فيروس كورونا، تجاوز عدد الإصابات 168 ألف إصابة، فيما قتل الفيروس ما يزيد عن 22 ألف شخص.

وأفادت تقارير إعلامية بأن معظم الوفيات في دور الرعاية لم تدرج في الإحصائيات الرسمية، ويشتبه بعض الأطباء في أن العدد الحقيقي للوفيات في إيطاليا قد يكون ضعف الرقم الرسمي المعلن.