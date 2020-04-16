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فرنسا تسجل 753 وفاة جديدة بفيروس كورونا

07:58 م الخميس 16 أبريل 2020
فرنسا تسجل 753 وفاة جديدة بفيروس كورونا

فيروس كورونا

وكالات:

سجلت فرنسا، اليوم الخميس، 753 وفاة جديدة بفيروس كورونا و 14590 إصابة، بحسب ما أوضحته شبكة "سكاي نيوز عربية".

وأصبحت فرنسا الدولة الرابعة في العالم التي تخطت عتبة الـ15 ألف وفاة بسبب فيروس كورونا، بعد الولايات المتحدة وإيطاليا وإسبانيا.

وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس الاثنين عن تمديد إجراءات العزل الصحي حتى 11 مايو المقبل، معترفا ببعض الإخفاقات في إدارة أزمة كورونا.

فيروس كورونا فرنسا

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