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قنصلية المغرب بنابولي تعلن تخصيص "مربع" لدفن أموات المسلمين

12:15 ص الخميس 16 أبريل 2020
قنصلية المغرب بنابولي تعلن تخصيص "مربع" لدفن أموات المسلمين

فيروس كورونا

روما/الرباط -أ ش أ

أفادت القنصلية العامة للمملكة المغربية بنابولي، اليوم الأربعاء، بأن سلطات مدينة أفلینو التابعة لجهة كامبانيا بجنوب إيطاليا، خصصت مربعا إسلاميا لدفن أموات المسلمين، وهو ما من شأنه تيسير عملية الدفن على أفراد الجالية المغربية المقيمة بالمنطقة.

وأضافت القنصلية - في بيان لها - أنها بادرت، نيابة عن الجالية والجمعيات المغربية، بمراسلة والي وعمدة مدينة أفلينو، وأعربت عن رغبتها في تنفيذ هذه المبادرة التي من شأنها تيسير عملية الدفن على أفراد الجالية المغربية المقيمة بالمنطقة، خاصة في هذه الظرفية الصعبة الناجمة عن انتشار وباء كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأوضحت أن تخصيص هذ المربع الإسلامي جاء في ظل الظروف الاستثنائية الحالية التي تفرض على معظم دول العالم اتخاذ إجراءات احترازية للحد من انتشار وباء فيروس كورونا المستجد، بما في ذلك إغلاق الحدود بين هذه الدول، وهو ما استحال معه نقل جثث المواطنين المغاربة الذين وافتهم المنية بالأراضى الإيطالية ليواروا الثرى بأرض الوطن.

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أموات المسلمين نابولي المغرب مدينة أفلينو فيروس كورونا كوفيد-19

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