تركيا تسجل 115 حالة وفاة جديدة بكورونا ليرتفع الاجمالي إلى 1518

أنقرة - (د ب ا):

أكدت تركيا، اليوم الأربعاء، 115 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) في البلاد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، مما يرفع اجمالي الوفيات إلى 1518.

وقال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة في صفحته على تويتر إن اجمالي عدد حالات كوفيد -19 المسجلة ارتفع إلى 69393حالة بعدما اثبتت الفحوص أصابة 4281 شخصا آخرين بالفيروس، بحسب وكالة الأناضول للأنباء التركية.

واضاف قوجة "حتى الان تماثل للشفاء 5674 شخصا وخرجوا من المستشفيات".

وتابع قوجة انه تم اجراء 34090اختبارا امس الثلاثاء، وبذلك بلغ اجمالي عدد الاختبارات 477716.

استطرد قوجة أن هناك حاليات 1820شخصا في وحدات الرعاية المركزة .