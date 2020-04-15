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ألمانيا تدين تعليق ترامب مساهمة بلاده المالية في منظمة الصحة العالمية

03:27 م الأربعاء 15 أبريل 2020
ألمانيا تدين تعليق ترامب مساهمة بلاده المالية في منظمة الصحة العالمية

وزير الخارجية الألماني هايكو ماس

برلين- (أ ش أ):

أدانت ألمانيا تعليق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساهمة بلاده المالية في منظمة الصحة العالمية، معتبرة أن اللوم في ظل الظروف الحالية التى يمر بها العالم من خلال فيروس "كورونا.. كوفيد-19" العالمي، لا يفيد.

وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس في تغريدة له على تويتر: "علينا العمل بتعاون وثيق ضد "كوفيد-19"، مضيفًا أن أحد أفضل الاستثمارات هو تعزيز الأمم المتحدة وخصوصًا منظمة الصحة العالمية التي ينقصها التمويل؛ لتطوير وتوزيع على سبيل المثال معدات الفحص واللقاحات.

وأضاف أن إلقاء اللوم لا يفيد في ظل الظروف الصحية الحالية موضحًا أن "الفيروس لا يعرف حدودًا".

هذا المحتوى من

Asha
هايكو ماس دونالد ترامب منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا وزارة الخارجية الألمانية

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