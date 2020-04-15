رئيس وزراء كندا يصف الوفيات في مراكز الرعاية بـ"المأساوي"

كندا - (أ ش أ)

وصف رئيس الكندي جستن ترودو، اليوم الثلاثاء، عدد الوفيات المرتفع في مراكز الرعاية طويلة الأمد في البلاد بأنّه "رهيب و مأساوي".

وقال ترودو، في مؤتمر صحفي، إنه استمع إلى العديد من الأخبار المأساوية، حول ما حدث في هذه المراكز، مكررا دعوته للكنديين للبقاء في المنزل قدر المستطاع وغسل اليدين بعناية والالتزام التباعد الاجتماعي.

كانت الحكومة الكندية، كشفت أمس الاثنين، عن توجيهات مؤقتة لمراكز الرعاية الطويلة الأمد، اتخذتها بالتعاون مع حكومات المقاطعات الكندية التي تقع مراكز رعاية المسنّين تحت سلطتها، وتشهد مراكز الرعاية الطويلة الأمد في مقاطعتي أونتاريو وكيبيك منذ نحو 3 أسابيع، ارتفاعا في عدد حالات الوفاة والإصابات المرتبطة بوباء كورونا المستجد.