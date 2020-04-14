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الإيطالي للإحصاء: أكثر من نصف العمالة نشطة رغم الإغلاق

09:32 م الثلاثاء 14 أبريل 2020
الإيطالي للإحصاء: أكثر من نصف العمالة نشطة رغم الإغلاق

فيروس كورونا

إيطاليا - (أ ش أ)

كشف المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من نصف العاملين في مجال الصناعة والخدمات يذهبون للعمل، على الرغم من حالة الإغلاق الحالية المعلنة من الحكومة لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقدر المعهد نسبة العمالة الناشطة بـ55.7% دون الأخذ بعين الاعتبار العمل عن بعد، وذلك في تقرير عن القطاعات "المعلقة" و"النشطة" خلال المرحلة الراهنة والتي فرضت فيها السلطات الايطالية قيودا على حركة المواطنين وعلقت الانشطة الانتاجية غير الاساسية، حسبما أفادت وكالة أنباء "آكي" الإيطالية.

ويشير المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء، إلى أن أقاليم الجنوب، تشهد معدل نشاط عمل يفوق المتوسط على المستوى الوطني، أما على مستوى البلديات، فإن النشاط في مدينة جنوه يبلغ معدله 69.6% وفي روما 68.5%، وفي ميلانو 67.1%

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Asha
فيروس كورونا إيطاليا المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء

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