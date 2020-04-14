البنتاجون: سنرسل بعثات طبية للولايات المتضررة من كورونا
وكالات
قال وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، إن هناك أكثر من 50 ألف جندي يعملون على حماية الشعب الأمريكي في مواجهة وباء كورونا المستجد، حسبما ذكرت قناة "العربية".
وتابع إسبر، في تصريحات للصحفيين، أن هناك 6 آلاف طبيب يساعدون الطواقم الطبية لمواجهة الوباء، موضحًا أن البنتاجون سيرسل بعثات طبية إلى نيويورك والولايات المتضررة من وباء كورونا في البلاد، لمساعدة أطقمها الطبية في مواجهة الوباء.
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