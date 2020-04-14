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مسؤولان أمريكيان يلتقيان قائد الجيش الباكستاني بعد محادثات مع طالبان

07:44 م الثلاثاء 14 أبريل 2020
مسؤولان أمريكيان يلتقيان قائد الجيش الباكستاني بعد محادثات مع طالبان

زلماي خليل زاد

إسلام أباد - (د ب أ)

زار المبعوث الأمريكي للسلام في أفغانستان زلماى خليل زاد، وقائد القوات الدولية التي تقودها الولايات المتحدة في أفغانستان سكوت ميللر، اليوم الثلاثاء، إسلام آباد بعد إجراء محادثات مع قادة طالبان في قطر.

وقالت السفارة الأمريكية في باكستان، في بيان إن زلماي خليل زاد والجنرال سكوت ميللر التقيا، مع قائد الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوا، لمناقشة جهود واشنطن المستمرة لتحقيق السلام المستدام في أفغانستان.

وأضاف البيان أن "القادة العسكريين الباكستانيين أكدوا مجددا دعمهم للجهود الأمريكية وجددوا التزامهم بالعمل من أجل دفع تسوية سياسية للصراع."

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن المشاركين كانوا يهدفون "لمناقشة التحديات الحالية في تنفيذ الاتفاق الأمريكي مع طالبان".

وقال المتحدث السياسي لحركة طالبان، سهيل شاهين، إنه تمت مناقشة التأخير في إطلاق سراح السجناء وانتهاكات الاتفاق والحلول الممكنة.

زلماى خليل زاد أفغانستان القوات الدولية باكستان حركة طالبان

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