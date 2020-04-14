إيطاليا: 602 حالة وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة
إيطاليا - (أ ش أ)
أعلن رئيس هيئة الدفاع المدني الإيطالية أنجيلو بوريللي، تسجيل 602 حالة وفاة جديدة مرتبطة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليتجاوز إجمالي الوفيات في البلاد منذ بداية الأزمة 21 ألف حالة.
وقال رئيس الهيئة الإيطالية، في المؤتمر الصحفي اليومي وفقًا لوكالة أنباء "آكي" الإيطالية اليوم الثلاثاء، إن العدد الكلي للأشخاص الذين حصدت أرواحهم هذه الجائحة، منذ بداية الأزمة الصحية في إيطاليا قبل حوالي سبعة أسابيع، بلغ 21 ألفا و67 شخصًا، ويمثل عدد الوفيات المسجلة اليوم ارتفاعا عن عدد الوفيات المسجلة بالأمس، حيث تم تسجيل 566 حالة.
وأكد بوريللي تواصل انخفاض المرضى بالمستشفيات، حيث يتواجد حاليا ثلاثة آلاف و186 شخصًا بأقسام العناية المركزة، بانخفاض قدره 74 عن الأمس، أما المرضى بالمستشفيات خارج غرف العناية المركزة، فبلغ عددهم الإجمالي اليوم 28 ألف و11 شخصا، وهو عدد أقل بـ12 شخصا مقارنة بالأمس.
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