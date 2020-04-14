وفاة 8 أطباء بفيروس كورونا في الجزائر

الجزائر- (د ب أ):

كشف رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية في الجزائر الدكتور إلياس مرابط ، الثلاثاء،عن وفاة ثمانية أطباء جراء إصابتهم بوباء فيروس كورونا المستجد، خلال تأديتهم لمهامهم.

وقال مرابط ، في حوار للموقع الإخباري الإلكتروني " كل شيء عن الجزائر"، إن ظروف العمل في المستشفيات الجزائرية تحسنت منذ نحو أسبوعين مقارنة بالأسابيع الأولى لظهور الفيروس بعدما عملت السلطات على توفير المعدات ووسائل الحماية والوقاية.

يذكر أن الجزائر سجلت حتى أمس الاثنين 313 حالة وفاة و1983 إصابة بفيروس كورونا، وفق بيانات وزارة الصحة.