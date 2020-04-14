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العربية: برلمان تركيا يقر قانونا لإطلاق آلاف السجناء يستثنى منه معتقلين سياسيين

12:54 ص الثلاثاء 14 أبريل 2020
العربية: برلمان تركيا يقر قانونا لإطلاق آلاف السجناء يستثنى منه معتقلين سياسيين

البرلمان التركي

وكالات:
أفادت فضائية العربية، أن البرلمان التركي أقر قانونا لإطلاق آلاف السجناء بسبب كورونا يستثني منه سجناءً سياسيين.
وتوفي 3 سجناء أتراك بعد إصابتهم بفيروس كورونا الجديد، وفق ما أفاد وزير العدل الإثنين عند إعلانه أولى الإصابات المؤكدة في صفوف المحكومين.
وقال الوزير عبد الحميد غول للصحافيين في أنقرة إن "17 محكوماً في 5 سجون أصيبوا بالفيروس"، وأضاف "توفي 3 منهم للأسف أثناء تلقيهم العلاج في المستشفى".
وترسل السلطات بعض المدانين إلى سجون مفتوحة مع اقتراب انتهاء فترة قضاء محكومياتهم استعداداً لإطلاق سراحهم، وتمنحهم إذناً بالمغادرة لفترات قصيرة وعليهم الموافقة على العمل، حسب رابطة المجتمع المدني في النظام الجزائي.

البرلمان التركي تركيا فيروس كورونا

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