ترامب: فرضت قيودًا على السفر قبل أي وفاة بفيروس "ووهان"

وكالات

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن أعداد الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد أصبحت ثابتة.

وأضاف في المؤتمر الصحفي اليومي لخلية الأزمة الأمريكية لمواجهة كورونا، ونقلته فضائية العربية "ما زلنا نحرز تقدما في مواجهة فيروس كورونا".

وتابع الرئيس الأمريكي، أن الإجراءات التي اتخذتها إدارته قللت من حجم الإصابات والوفيات بكورونا، مضيفًا: "في 11 يناير كانت هناك حالة واحدة فقط في البلاد مصابه بفيروس كورونا، حتى 31 من نفس الشهر لم يكن هناك وفيات".

واستطرد قائلاً: "فرضنا القيود على السفر رغم ذلك، في حين لم نسجل أي وفيات بفيروس ووهان" في إشارة إلى موطن الوباء الجديد.

وتابع: "منعنا دخول الصينيين، إلى البلاد".