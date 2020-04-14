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القوات العراقية والتحالف الدولي تقتل 23 داعشيًا في كركوك

12:00 ص الثلاثاء 14 أبريل 2020
القوات العراقية والتحالف الدولي تقتل 23 داعشيًا في كركوك

القوات العراقية - ارشيفية

كركوك - (د ب ا )

أفاد بيان عسكري عراقي، مساء اليوم الاثنين، بأن 23 من عناصر تنظيم داعش، قُتلوا في عملية عسكرية عراقية بالتعاون مع طيران التحالف الدولي استهدفت أوكارًا ومغارات يتحصن فيما تنظيم داعش في مناطق بمحافظة كركوك.

وأوضح بيان لخلية الإعلام الأمني، في قيادة العمليات المشتركة، أن القوات العراقية بدعم من طيران الجيش والقوة الجوية وطيران التحالف الدولي، شنت عملية عسكرية في منطقة وادي الشاي لاستهداف أوكار ومغارات لتنظيم داعش وجرى اشتباك بين الطرفين اسفرت عن تدمير الوكر وقتل 23من عناصر داعش وإصابة 4 آخرين.

ونفى البيان الأنباء حول اختطاف جنود عراقيين في منطقة وادي روخانة بمحافظة كركوك.

القوات العراقية كركوك تنظيم داعش التحالف الدولي

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