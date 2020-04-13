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وزير الصحة الكويتي: 8 حالات شفاء جديدة من (كورونا) بإجمالي 150 حالة شفاء

08:55 ص الإثنين 13 أبريل 2020
وزير الصحة الكويتي: 8 حالات شفاء جديدة من (كورونا) بإجمالي 150 حالة شفاء

8 حالات شفاء جديدة في الكويت

الكويت - (أ ش أ):

أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، اليوم الاثنين، شفاء 8 حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)؛ ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 150 حالة.

وأوضح الشيخ باسل الصباح –في بيان صحفي– أن الحالات الثماني هى لمواطنين كويتيين، مشيرا إلى أن التحاليل والفحوصات المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء الحالات من فيروس كورونا.

وأشار إلى أنه سيتم نقل الحالات إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجهم من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

وكان وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، قد أعلن أمس السبت، شفاء 9 حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد حتي يوم أمس إلى 142 حالة.

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Asha
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