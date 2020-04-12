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دبي تبدأ فى استخدام بلازما الدم لعلاج مصابي كورونا

08:58 م الأحد 12 أبريل 2020
دبي تبدأ فى استخدام بلازما الدم لعلاج مصابي كورونا

لقاح لفيروس كورونا

دبي - (د ب ا):

أعلنت هيئة الصحة بإمارة دبي عزمها البدء في علاج مصابي فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) خلال الأسبوع الجاري باستخدام بلازما الدم للمرضى المتعافين من الفيروس، "وذلك بعد ثبوت الكفاءة السريرية لهذا العلاج".

وقال الدكتور يونس كاظم، مدير مؤسسة دبي للرعاية الصحية إن الهيئة أدخلت هذا العلاج في مستشفياتها ومستشفيات القطاع الخاص في دبي، في خطوة مهمة للحد من مخاطر انتشار كورونا، والتسريع في علاج المصابين بهذا الوباء العالمي.

وأضاف للصحفيين اليوم الأحد أن عدداً من الأطباء المتخصصين في هيئة الصحة بدبي ومن مختلف التخصصات الطبية، قاموا على وضع بروتوكول العلاج باستخدام بلازما الدم، وفقاً للمعايير العالمية والأصول الطبية والمهنية المعمول بها دولياً، كما تم تحديد شروط التبرع بالبلازما وتحديد المرضى الذين سوف يتلقون العلاج.

وأوضح أن "صحة دبي" استندت في هذه الخطوة إلى النتائج العلمية والطبية، التي أكدت احتواء بلازما الدم لدى المتعافين من فيروس كورونا لعدد كبير من الأجسام المناعية التي تسهم في دعم وتعزيز القوة المناعية للمريض الذي يعاني من مضاعفات الإصابة بالفيروس.

وأشار كاظم إلى الدلائل العلمية والتوصيات الصادرة في هذا الشأن عن هيئة الغذاء والدواء الأمريكية، والتي أظهرت أن استخدام بلازما الدم في العلاج ساهم في تعجيل شفاء المرضى وساعد كثيراً في انخفاض عدد الأيام التي يقضيها المرضى في المستشفيات.

فيروس كورونا دبي هيئة الصحة بإمارة دبي يونس كاظم

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