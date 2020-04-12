الأردن يسجل 8 إصابات جديدة بكورونا ويمدد الإغلاق لنهاية أبريل

وكالات

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الأحد، عن تسجيل 8 إصاباة جديدة بوباء كورونا المستجد (كوفيد-19) ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة الهاشمية إلى 389 إصابة مؤكدة.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" عن الدكتو سعد جابر وزير الصحة، قوله: "إنه تم زيادة عدد فرق الاستقصاء عن الوباء الجديد، في البلاد إلى 40 فريقًا، زيادة عدد الفحوصات واستكشاف الحالات".

وأعلن وزير الصحة الأردني، تمديد حالة الإغلاق العام للمؤسسات حتى نهاية أبريل الجاري، في إطار جهود الدولة لمكافحة انتشار وباء كورونا المستجد.