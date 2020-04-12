أكثر الكلمات إنتشاراً

أسعار البنزين فيروس كورونا مسلسلات رمضان حظر التجوال رمضان 2020 إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب الطقس سد النهضة

موسكو تشدد الإغلاق الصحي مع تفشي كورونا

06:38 م الأحد 12 أبريل 2020
موسكو تشدد الإغلاق الصحي مع تفشي كورونا

موسكو تشدد الإغلاق الصحي مع تفشي كورونا

موسكو - (د ب أ):

شدد عمدة موسكو، سيرجي سوبيانين، الإغلاق الصحي في العاصمة الروسية.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد أن سوبيانين سيدخل نظاما رقميا للتصاريح لتنظيم حركة المركبات هذا الأسبوع، وذلك بعد أن فشلت القيود التطوعية في الحد من السفر وإبعاد الأشخاص عن الشوارع.

وأوضح سوبيانين فى بيان أنه ابتداءً من يوم الأربعاء، يجب أن يكون لدى أي شخص يستخدم سيارة أو وسائل النقل العام في موسكو أو في المنطقة المحيطة، تصريحا رقميا.

وأوضح أنه يمكن للأشخاص السفر سيرا على الأقدام دون تصاريح "في الوقت الراهن".

وجاء هذا الإعلان بعد يوم من إعلان عمدة موسكو أن مدينته ستطالب السكان بالحصول على تصريح في حالة الانتقال حول الأحياء السكنية التي يقيمون بها.

وحذر مسؤولون من أن النظام الصحي لموسكو يقع تحت طائلة ضغط مستمر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد رغم أوامر البقاء في المنازل الصادرة يوم 30 مارس.

وسجلت روسيا 15 ألفا و770 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا و130 وفاة حتى اليوم الأحد، حسب موقع "وورلد ميتر".

موسكو الاجراءات الصحية فيروس كورونا روسيا سيرجي سوبيانين

الخبر التالى:

متحدث الرئاسة الجزائرية يهاجم "فئة دخيلة" على الحراك الشعبى

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 1939

    عدد المصابين

  • 426

    عدد المتعافين

  • 146

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 1766855

    عدد المصابين

  • 400708

    عدد المتعافين

  • 108124

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:أخبار جيدة.. بريطانيا: المنحنى الوبائي لكورونا ينخفض