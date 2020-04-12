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فنزويلا تمدد تدابير مكافحة كورونا لمدة 30 يوما

05:49 م الأحد 12 أبريل 2020
فنزويلا تمدد تدابير مكافحة كورونا لمدة 30 يوما

قررت الحكومة الفنزويلية تمديد تدابير مكافحة فيروس

كاراكاس - (د ب أ):

قررت الحكومة الفنزويلية تمديد تدابير مكافحة فيروس كورونا لمدة 30 يوما، وذلك وفقا لما أعلنته ديلسي رودريجيز، نائبة الرئيس مساء أمس السبت (بالتوقيت المحلي).

وتشهد فنزويلا منذ منتصف مارس الماضي قيودا مشددة على الحياة العامة للسيطرة على انتشار فيروس كورونا، وتشمل هذه التدابير قيودا على حرية التنقل باستثناء ما يتعلق بتوصيل المواد الغذائية والتسوق.

وكان عدد الإصابات بالمرض قد وصل مؤخرا إلى 175 حالة وفقا لبيانات الحكومة الفنزويلية، وفي المقابل يتهم خوان جوايدو زعيم المعارضة والذي نصب نفسه رئيسا انتقاليا للبلاد، الحكومة بإخفاء العدد الحقيقي للإصابات.

وفاقمت أزمة كورونا من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تعانيها فنزويلا، كما يعد النظام الصحي في البلاد منهارا، وثمة نقص في الأدوية والمواد، فضلا عن هجرة العديد من الأطباء، وتزايد انقطاع التيار الكهربائي.

وتعاني البلاد أيضا من نقص المياه والصابون بالإضافة إلى أشياء أخرى من مستلزمات الحياة اليومية.

فنزويلا حظر التجوال فيروس كورونا

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