جانتس يطلب مهلة أسبوعين لتشكيل حكومة وحدة في إسرائيل

تل أبيب - (د ب أ)

قال بيني جانتس، زعيم حزب "أزرق- أبيض" الإسرائيلي والمنافس الرئيسي لرئيس حكومة تسيير الأعمال بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، إنه طلب إمهاله أسبوعين إضافيين للعمل على المهمة الصعبة المتمثلة في تشكيل حكومة وحدة.

وكان الرئيس رؤوفين ريفلين منح جانتس تفويضا لتشكيل حكومة الشهر الماضي، وسينتهي هذا التفويض بعد غد الاثنين ما لم يقرر ريفلين منح جانتس المهلة الإضافية.

ولم يرد الرئيس على الطلب على الفور.

وأخبر جانتس ريفلين في طلبه أنه يعتقد أن حزبه أزرق أبيض وحزب الليكود الذي ينتمي إليه نتنياهو "على وشك التوقيع على اتفاق، وأنه يمكن التوصل إلى اتفاق من خلال المهلة الإضافية".

ويواصل أبرز حزبين سياسيين في إسرائيل الاقتراب رويدا رويدامن تشكيل حكومة وحدة قبل عطلة عيد الفصح اليهودي، التي تستمر أسبوعا، وبدأت مع غروب الأربعاء الماضي، لكنهما لم يتوصلا إلى اتفاق.