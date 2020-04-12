أكثر الكلمات إنتشاراً

أسعار البنزين فيروس كورونا مسلسلات رمضان حظر التجوال رمضان 2020 إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب الطقس سد النهضة

جانتس يطلب مهلة أسبوعين لتشكيل حكومة وحدة في إسرائيل

12:28 ص الأحد 12 أبريل 2020
جانتس يطلب مهلة أسبوعين لتشكيل حكومة وحدة في إسرائيل

بيني جانتس

تل أبيب - (د ب أ)

قال بيني جانتس، زعيم حزب "أزرق- أبيض" الإسرائيلي والمنافس الرئيسي لرئيس حكومة تسيير الأعمال بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، إنه طلب إمهاله أسبوعين إضافيين للعمل على المهمة الصعبة المتمثلة في تشكيل حكومة وحدة.

وكان الرئيس رؤوفين ريفلين منح جانتس تفويضا لتشكيل حكومة الشهر الماضي، وسينتهي هذا التفويض بعد غد الاثنين ما لم يقرر ريفلين منح جانتس المهلة الإضافية.

ولم يرد الرئيس على الطلب على الفور.

وأخبر جانتس ريفلين في طلبه أنه يعتقد أن حزبه أزرق أبيض وحزب الليكود الذي ينتمي إليه نتنياهو "على وشك التوقيع على اتفاق، وأنه يمكن التوصل إلى اتفاق من خلال المهلة الإضافية".

ويواصل أبرز حزبين سياسيين في إسرائيل الاقتراب رويدا رويدامن تشكيل حكومة وحدة قبل عطلة عيد الفصح اليهودي، التي تستمر أسبوعا، وبدأت مع غروب الأربعاء الماضي، لكنهما لم يتوصلا إلى اتفاق.

بيني جانتس إسرائيل بنيامين نتنياهو حزب أزرق- أبيض

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 1939

    عدد المصابين

  • 426

    عدد المتعافين

  • 146

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 1766855

    عدد المصابين

  • 400708

    عدد المتعافين

  • 108124

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:مصر تقترب من ألفي إصابة بكورونا.. وهبوط الوفيات وصعود التعافي (تفاعلي)