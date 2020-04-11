ارتفاع الوفيات بكورونا إلى 52 حالة في السعودية
الرياض- ( د ب أ):
أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم السبت تسجيل خمس وفيات بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الوفيات بالفيروس في البلاد إلى 52 حالة.
وأشار المتحدث باسم الوزارة محمد العبد العالي ، في مؤتمر صحفي اليوم، إلى تسجيل 382 إصابة مؤكدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الاصابات في المملكة إلى 4033 حالة.
وقال المتحدث إن من بين هذه الحالات هناك 3261 "إصابة نشطة"، منها 67 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العناية المركزة.
ولفت إلى شفاء 35 إصابة ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس في البلاد إلى 720 حالة.
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