أكثر الكلمات إنتشاراً

أسعار البنزين فيروس كورونا مسلسلات رمضان حظر التجوال رمضان 2020 إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب الطقس سد النهضة

ارتفاع الوفيات بكورونا إلى 52 حالة في السعودية

03:20 م السبت 11 أبريل 2020
ارتفاع الوفيات بكورونا إلى 52 حالة في السعودية

وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة

الرياض- ( د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم السبت تسجيل خمس وفيات بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الوفيات بالفيروس في البلاد إلى 52 حالة.

وأشار المتحدث باسم الوزارة محمد العبد العالي ، في مؤتمر صحفي اليوم، إلى تسجيل 382 إصابة مؤكدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الاصابات في المملكة إلى 4033 حالة.

وقال المتحدث إن من بين هذه الحالات هناك 3261 "إصابة نشطة"، منها 67 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العناية المركزة.

ولفت إلى شفاء 35 إصابة ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس في البلاد إلى 720 حالة.

وزارة الصحة السعودية وفيات كورونا فيروس كورونا

الخبر التالى:

إداريًا.. تأجيل دعوى إلغاء وحل المجلس القومي للطفولة والأمومة لـ 13 يونيو

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 1794

    عدد المصابين

  • 384

    عدد المتعافين

  • 135

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 1699019

    عدد المصابين

  • 377040

    عدد المتعافين

  • 102782

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:"رسالة لكل المواطنين".. رئيس الوزراء: الدولة يجب أن تستمر في العمل مع حماية العمالة