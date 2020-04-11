ارتفاع الإصابات بكورونا إلى 1154 حالة في الكويت

الكويت- ( د ب أ ):

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم السبت تسجيل 161 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المسجلة في البلاد إلى 1154 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند ، حسبما أفادت وكالة الأنباء الكويتية اليوم ، إن 27 حالة دخلت العناية المركزة منها 10 حالات حرجة.

وكان وزير الصحة الشيخ باسل الصباح أعلن صباح اليوم شفاء 10 حالات كانت مصابة ب(كورونا) ليصل مجموع المتعافين من الفيروس إلى 133 حالة.