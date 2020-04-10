بلومبرج: تركيا تقرر إرسال مساعدات طبية إلى إسرائيل لمواجهة كورونا
وكالات:
كشفت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، أن السلطات التركية قررت نقل مساعدات طبية إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي، في ظل تفشي وباء كورونا المستجد "كوفيد 19".
وقالت الوكالة الأمريكية، أن المساعدات التركية تشمل كمامات للوجه وملابس واقية وقفّازات معقّمة في محاولة لمساعدتها على محاربة تفشّي فيروس كورونا. ولفتت الوكالة، إلى أن تركيا تسعى أيضا لتزويد فلسطين بمعدات مشابهة.
وبحسب ما نقلت الوكالة عن مسؤول تركي في أنقرة، فإن القرار التركي جاء "لدوافع إنسانيّة". لكن الوكالة قالت إنه من المبكر القول إن الخطة التركية "تعبير غير متوقّع عن بادرة إنسانيّة خلال الجائحة أم أنها تمهّد الطريق لعلاقات أفضل بين البلدين اللذين كانا حليفين مرّة".
وأكدت السلطات الصحية بدولة الاحتلال اليوم الجمعة، أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" تجاوز عتبة الـ10 آلاف، فيما بلغت حصيلة ضحايا الوباء 92 حالة وفاة، وفقًا لموقع روسيا اليوم.
وسجلت وزارة الصحة الإسرائيلية منذ صباح اليوم، ست وفيات جديدة ناجمة عن الفيروس.
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