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روسيا تؤكد ضرورة رفع العقوبات عن الدول النامية لمواجهة كورونا

06:51 م الجمعة 10 أبريل 2020
روسيا تؤكد ضرورة رفع العقوبات عن الدول النامية لمواجهة كورونا

فاسيلي نيبينزيا

موسكو - (أ ش أ):

أكد المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، ضرورة رفع العقوبات الأحادية الجانب والعقوبات الدولية متعددة الأطراف الصادرة عن المجتمع الدولي والتي تفرضها دول بدون موافقة مجلس الأمن الدولي، وسط جائحة فيروس كورونا المستجد.

وجاء في خطاب نيبينزيا عبر موقع البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة - وفق ما نقلته وكالة أنباء (تاس) الروسية - اليوم الجمعة أن "الدول النامية تواجه تحديات هائلة ويجب مساعدتها أولاً وقبل أي شيء، الأمم المتحدة هي أفضل منصة لتنسيق مثل هذه المساعدات".

وفي هذا السياق .. "تدعو روسيا الجميع إلى رفع جميع التدابير والعقوبات القسرية المتعددة الأطراف أو أحادية الجانب غير التابعة للأمم المتحدة ضد الدول النامية".

وقال المبعوث الروسي، "لا يمكننا المساعدة بيد وإلحاق الضرر بالأخرى".

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