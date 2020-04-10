تحقيق في كوريا الجنوبية بعد ارتفاع عدد الإصابات بين المتعافين من كورونا

تحقيق في كوريا الجنوبية بعد ارتفاع عدد الإصابات بي

وكالات:

سجلت كوريا الجنوبية في الأيام الأخيرة عشرات الحالات الغامضة لظهور نتائج إيجابية لاختبار الكشف عن فيروس كورونا المستجد لدى الأشخاص الذين تم رفع الحجر الصحي عنهم، بعد شفائهم التام من المرض، حسبما نقلت وكالة الأنباء يونهاب.

وقال مركز تدابير الحجر الصحي في كوريا الجنوبية اليوم: "إننا الآن بصدد إجراء تحقيقات حول ﺍﻟﺧﺻﺎﺋﺹ ﺍﻟﺳﺭﻳﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻭﺑﺎﺋﻳﺔ لإحدى وتسعين حالة ظهرت نتائج اختبارها إيجابية مرة أخرى".

وزاد عدد المصابين الذين جاءت نتائج فحوصهم إيجابية مرة أخرى بواقع 17 شخصا يوم أمس ليصل مجموعهم إلى 91 حالة.

وشكلت السلطات فريقا للاستجابة الفورية للتحقق مما إذا كانت "الحالات المكررة" تنقل العدوى إلى الآخرين، وذلك من خلال دراسات معمقة، مثل اختبار عزل وتنمية نسخ من الفيروس الحي واختبار الأجسام المضادة، للبحث في إمكانية وجود أجسام مضادة لفيروس كورونا في الدم.

يشار إلى أن اختبار "RT-PCR" للتحقق من عدد الخلايا التي يظهر فيها الحمض النووي الريبي للفيروس يظهر نتيجة إيجابية إذا تجاوزت كمية الجين الفيروسي في عينة المريض القيمة المرجعية، والذي تعتمد عليه الحكومة الكورية للكشف عن كوفيد-19.

لكن المشكلة تكمن في أن اختبار "RT-PCR" قد يظهر نتيجة إيجابية حتى إذا كان الفيروس في تلك العينة ميتا.

وقالت جونغ أون كيونغ، مديرة المراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، إن السلطات الصحية "تجري اختبار عزل وزراعة لنسخ من الفيروس بعد جمع عينات من الجهاز التنفسي".

وأضافت: "إذا نجح استزراع الفيروس الحي في العينات المأخوذة، فيمكن أن نعتبر العينات لديها القدرة على نقل الفيروس إلى الآخرين، وسوف أبلغ عن هذا الأمر في إحاطة إعلامية بعد صدور نتائج الاختبار".