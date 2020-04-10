أوكرانيا تطلب مستلزمات طبية من كوريا الجنوبية لمواجهة كورونا

سول - أ ش أ

ذكرت الرئاسة الكورية الجنوبية، اليوم الجمعة، أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، طلب من رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن، الحصول على أدوات اختبار ومستلزمات طبية أخرى لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال الرئيس الأوكراني، خلال اتصال هاتفي أجراه مع مون ، إن الوضع في كوريا الجنوبية فيما يخص فيروس كورونا يبدو أنه يتجه نحو الاستقرار، على عكس الوضع في أوكرانيا.

وأشار زيلينسكي، حسبما نقلت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية، إلى أن الأسبوع المقبل أو الأسبوعين المقبلين سيكونان في غاية الأهمية، معربًا عن أمله في التعلم من خبرات كوريا الجنوبية في التعامل مع فيروس كورونا.

من جهته، تعهد مون باستعراض السبل لتقديم المساعدة العملية، مضيفًا أنه يتوقع استمرار إجراء التبادلات الاقتصادية مثل السماح بالزيارات الضرورية التي يقوم بها رجال الأعمال، مشددًا على ضرورة بذل جهود دولية للتخفيف من التداعيات الاقتصادية العالمية الناجمة عن فيروس كورونا.