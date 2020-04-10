تسجيل 15 إصابة بفيروس كورونا في السنغال
دكار - أ ش أ
أعلن وزير الصحة السنغالي عبد الله ضيوف صار تسجيل 15 اصابة جديدة في بلاده بفيروس كورونا المستجد.
وأكد الوزير، خلال حديث صحفي بثته الاذاعة السنغالية، اليوم الجمعة، أن الحالات المسجلة اليوم تأتي بعد اخضاع 195 شخصا للفحص.
وأشار الى أن عدد الاصابات في السنغال بلغ 265 اصابة منذ تسجيل أول اصابة بالفيروس في الثاني من شهر مارس الماضي.
وأكد الوزير شفاء 14 شخصا قال إنهم سيغادرون المستشفى في الساعات القليلة المقبلة ، وأكد أن الحالة الصحية للمرضى الآخرين في المستشفى مستقرة.
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