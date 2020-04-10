باكستان: ارتفاع عدد مصابي "كورونا" إلى 4 آلاف و700 حالة
إسلام آباد - أ ش أ
أعلنت السلطات الباكستانية، ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد إلى 4 آلاف و700 حالة، وذلك بعد تسجيل 263 إصابة جديدة مؤكدة اليوم /الجمعة/.
وأوضحت قناة "جيونيوز" الباكستانية أن عدد حالات الوفاة جراء انتشار الفيروس في باكستان ارتفع إلى 68 شخصًا.
وكانت السلطات الباكستانية قد أعلنت، أمس الخميس، ارتفاع حصيلة مصابي فيروس "كورونا" المستجد إلى 4 آلاف و437 شخصًا.
هذا المحتوى من
الخبر التالى:تسجيل 27 إصابة جديدة بـ"كورونا" في لبنان
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
1699
عدد المصابين
-
348
عدد المتعافين
-
118
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
1603330
عدد المصابين
-
355983
عدد المتعافين
-
95758
عدد الوفيات
إعلان