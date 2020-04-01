الإمارات تسجل حالتي وفاة و150 إصابة جديدة بكورونا
وكالات
أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات، اليوم الأربعاء، عن رصدها 150 حالة إصابة جديدة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، بذلك يبلغ عدد الحالات التي تم تشخيصها 814 حالة.
ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، اليوم، تسجيل حالتي وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" لمصاب من الجنسية الآسيوية يبلغ من العمر 62 عامًا، ومصاب خليجي يبلغ من العمر 78، وكلا الحالتين يعانيان أمراضًا مزمنة وفشل في عضلة القلب أدت لتدهور حالتيهما الصحية وبذلك يكون عدد الوفيات في الدولة 8.
الخبر التالى:الجزائر تمد الحجر الجزئي وتضم 4 ولايات أخرى
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
710
عدد المصابين
-
157
عدد المتعافين
-
46
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
837211
عدد المصابين
-
176058
عدد المتعافين
-
41250
عدد الوفيات
إعلان