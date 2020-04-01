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الإمارات تسجل حالتي وفاة و150 إصابة جديدة بكورونا

09:16 م الأربعاء 01 أبريل 2020
الإمارات تسجل حالتي وفاة و150 إصابة جديدة بكورونا

وفيات كورونا

وكالات

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات، اليوم الأربعاء، عن رصدها 150 حالة إصابة جديدة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، بذلك يبلغ عدد الحالات التي تم تشخيصها 814 حالة.

ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، اليوم، تسجيل حالتي وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" لمصاب من الجنسية الآسيوية يبلغ من العمر 62 عامًا، ومصاب خليجي يبلغ من العمر 78، وكلا الحالتين يعانيان أمراضًا مزمنة وفشل في عضلة القلب أدت لتدهور حالتيهما الصحية وبذلك يكون عدد الوفيات في الدولة 8.

وفيات كورونا الإمارات فيروس كورونا وزارة الصحة الإماراتية

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