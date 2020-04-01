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البطالة في النمسا تسجل أعلى مستوى لها منذ الحرب العالمية الثانية

08:37 م الأربعاء 01 أبريل 2020
البطالة في النمسا تسجل أعلى مستوى لها منذ الحرب العالمية الثانية

البطالة في النمسا

فيينا - (د ب أ)

أظهرت بيانات وكالة سوق العمل النمساوية، الصادرة اليوم الأربعاء، وصول عدد العاطلين في النمسا، بنهاية مارس الماضي، إلى 563 ألف عاطل، وهو رقم قياسي، على خلفية تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ووصل عدد العاطلين في النمسا إلى أعلى مستوى له منذ الحرب العالمية الثانية، عندما سجل 439 ألف عاطل عام 1946.

يذكر أنه منذ تقرر فرض إجراءات الغلق العام في النمسا في منتصف الشهر الماضي لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، تم تسريح أغلب العاملين في قطاعات السياحة والتشييد وتجارة التجزئة وقطاعات العمالة المؤقتة.

وخلال النصف الثاني من مارس الماضي، فقد حوالي 20 ألف شخص وظائفهم ليصل معدل البطالة إلى 2ر12% بحسب آلية حساب البطالة في النمسا والتي لا تشمل العمال الذين يعملون في مشروعاتهم الخاصة.

وبحسب طريقة الحساب في الاتحاد الأوروبي يبلغ معدل البطالة في النمسا 4ر4%.

وإلى جانب تسريح أعداد كبيرة من العمال، خفضت الشركات النمساوية عدد ساعات العمل لحوالي 250 ألف عامل بحسب تصريحات كريستين أشباشير وزيرة العمل في مؤتمر صحفي اليوم.

البطالة في النمسا سوق العمل النمساوية الحرب العالمية الثانية فيروس كورونا

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