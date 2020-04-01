الصحة العالمية: قلقون من سرعة انتشار وباء كورونا في العالم

وكالات

أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، أن المنظمة تساعد كافة دول العالم لمواجهة جائحة كورونا، وللحد من انتشاره.

وأعرب جيبريسوس، خلال مؤتمر صحفي منعقد حاليًا لكشف مستجدات أزمة كورونا، عن قلقه من سرعة انتشار وباء كورونا على مستوى العالم، لافتًا إلى أن المنظمة تسعى لتوفير كافة المعلومات بشأن الفيروس لمساعدة الدول في الأبحاث الجارية من أجل التوصل إلى علاج له.

وأشار إلى أن الأسابيع الخمس الماضية شهدت زيادة استثنائية في أعداد الإصابات بالوباء.

وقال مدير المنظمة، إن أولوياتهم هي توفير المعدات الطبية اللازمة والأطقم والفرق الطبية، بما في ذلك الكمامات وأجهزة التنفس الصناعي.