إسرائيل تسجل حالتي وفاة بفيروس كورونا والإجمالي 24

وكالات

سجلت إسرائيل، اليوم الأربعاء، حالتي وفاة جراء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ليرتفع إجمال وفياة الوباء في دولة الاحتلال إلى 24 حالة، حسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" عربية.

وأعلنت وزارة دفاع الاحتلال الإسرائيلي أنه تم تحويل بعض خطوط إنتاج الصواريخ لتصنيع أجهزة التنفس الاصطناعي، في مسعى لمواجهة النقص في المعدات الطبية المستخدمة لعلاج مصابي فيروس كورونا.

وقالت الوزارة، في بيان الليلة الماضية، إنه تم افتتاح خط لإنتاج أجهزة التنفس الاصطناعي في قسم إنتاج الصواريخ في شركة "إسرائيل لصناعات الطيران والفضاء".

وقال وزير الدفاع الإسرائيل نفتالي بينيت إنه "يتعين على إسرائيل تطوير قدرات مستقلة في كل ما يتعلق بالتعامل مع جائحة كورونا. إذْ لا يمكن أن نظل نعتمد على الشراء من الدول الأخرى".