ارتفاع وفيات كورونا في السعودية إلى 16 حالة

الرياض- (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة السعودية، الأربعاء، تسجيل 6 وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الوفيات بالفيروس في البلاد إلى 16 حالة .

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي في مؤتمر صحفي اليوم الاربعاء، إن حالات الوفاة هي ثلاثة مقيمين ومواطن سعودي في المدينة المنورة ومقيم في الرياض ومقيم في مكة.

وأشار إلى تسجيل 157 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الاصابات المؤكدة في السعودية إلى 1720 إصابة، لافتا إلى شفاء 99 إصابة ليصل إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 264 حالة.

وأكد أن الوضع الصحي لمعظم المصابين بكورونا في السعودية مستقر ويتلقون الرعاية المناسبة، موضحا أن هناك 30 حالة حرجة تتلقى العناية المركزة.