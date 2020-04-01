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زلزال بقوة 5.6 درجات يضرب مقاطعة جنوب غرب الصين

03:33 م الأربعاء 01 أبريل 2020
زلزال بقوة 5.6 درجات يضرب مقاطعة جنوب غرب الصين

نتيجة زلزال - ارشيفية

بكين- (د ب أ):

ذكر مركز شبكات الزلازل الصيني أن زلزالا بقوة 5.6 درجات ضرب مقاطعة "غانزي" التي تتمتع بحكم ذاتي، بإقليم سيتشوان جنوب غرب الصين في الساعة الثامنة و23 دقيقة مساء اليوم الأربعاء بتوقيت بكين.

وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" اليوم إن مركز الزلزال يقع عند خط عرض 04ر33 درجة شمالا وخط طول 98.92 درجة شرقا. كما يقع مركز الزلزال على عمق 10 كيلومترات.

زلزال الصين مركز شبكات الزلازل الصيني

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