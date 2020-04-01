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المجر تبدأ في ذبح أكثر من 200 ألف من البط بسبب انفلونزا الطيور

02:01 م الأربعاء 01 أبريل 2020
المجر تبدأ في ذبح أكثر من 200 ألف من البط بسبب انفلونزا الطيور

بط

بودابست - (د ب أ):

قالت وكالة الأغذية في المجر، اليوم الأربعاء، إنه تم إصدار الأوامر لمزرعتين بجنوب البلاد بذبح 200 ألف من البط، عقب اكتشاف وجود فيروس انفلونزا الطيور في بعض الحيوانات.

وتقع المزرعتان على الحدود بين المجر وصربيا.

وكان قد تم إجبار مزرعة أخرى الأسبوع الماضي على ذبح 32500 من البط.

ويشار إلى أنه لم يرصد حتى الآن انتقال فيروس انفلونزا الطيور للانسان.

ذبح البط انفلونزا الطيور المجر صربيا

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