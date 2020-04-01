ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في عمان إلى 210 حالات

مسقط - (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة في عمان تسجيل 18 حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا المستجد ليرتفع بذلك إجمالي الاصابات في السلطنة إلى 210 حالات.

وقال الوزارة ، في بيان صحفي حسبما افاد وكالة الانباء العمانية عبر حسابها على "تويتر" اليوم ، إن 34 حالة قد تماثلت للشفاء.

ودعت الوزارة الجميع إلى التقيد التام بإجراءات العزل الصحي، وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة.