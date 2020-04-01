فيروس كورونا: استغاثة من حاملة طائرات أمريكية

لندن (بي بي سي)

طلب قبطان حاملة طائرات أمريكية، على متنها أكثر من أربعة آلاف شخص، مساعدة طارئة لوقف تفشي فيروس كورونا على سفينت

وقد تأكدت إصابة العديد من الأشخاص على متن حاملة الطائرات "ثيودور روزفلت" الراسية حالياً في جزيرة غوام.

"لسنا في حالة حرب. لا ضرورة لأن يموت البحارة"، حسبما قال قبطان حاملة الطائرات، بريت كروزير، في رسالة إلى وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون).

وأوصى كروزير بفرض حجر صحي على كل أفراد الطاقم تقريبا.

وقال كروزير إن من المستحيل تطبيق تدابير التباعد الاجتماعي على متن حاملة الطائرات، حيث يعيش عدد كبير من البحارة في مساحات ضيقة.

وحذر المسؤول العسكري في رسالته، التي تحمل تاريخ 30 مارس/ آذار، من أن انتشار الفيروس "مستمر ومتسارع".

وأضاف "هناك حاجة لتحرك حاسم".

ومضى قائلا "نقل غالبية العاملين من حاملة طائرات أمريكية نووية عاملة وعزلهم لمدة أسبوعين قد يبدو إجراء استثنائيا. هذه مجازفة ضرورية".

ومن غير الواضح عدد البحارة المصابين بالفيروس على متن حاملة الطائرات. وبحسب صحيفة "سان فرانسيسكو كرونيكل"، التي كانت أول وسيلة إعلام تتحدث عن الرسالة، فإن 100 بحار على الأقل أصيبوا بفيروس كورونا المستجد.

وقال متحدث باسم البحرية الأمريكية لوكالة رويترز للأنباء إن الإدارة "تتحرك بسرعة لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان صحة وسلامة طاقم يو إس إس ثيودور روزفلت".

ما هو الوضع في الولايات المتحدة؟

في يوم الثلاثاء، تجاوز عدد حالات الوفاة بسبب فيروس كورونا في الولايات المتحدة الرقم المسجّل في الصين، حيث بدأ انتشار الوباء. فقد توفيّ 3400 شخص على الأقل.

وتجاوز عدد حالات الإصابة 175 ألفا، وهو ما يفوق العدد في أي دولة أخرى ، بحسب إحصاء صادر عن جامعة جونز هوبكنز.

وشهدت ولاية نيويورك أكبر عدد من الإصابات في الولايات المتحدة. وحذر حاكم الولاية، أندرو كومو، من أن انتشار المرض لم يبلغ ذروته بعد.

وقال كومو "مازلنا نصعد الجبل. المعركة الرئيسية على قمة الجبل".

وتقيم السلطات مستشفيات ميدانية في متنزه "سنترال بارك" وغيره من أبرز معالم مدينة نيويورك، وذلك في مسعى لتخفيف العبء عن نظام الرعاية الصحية هناك.