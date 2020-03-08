السعودية تعلق الدراسة بسبب كورونا وتفعل "التعليم عن بعد"

كتب - محمد عطايا:

أعلنت السلطات السعودية، تعليق الدراسة في جميع مدارس ومؤسسات التعليم العالي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد الذي يجتاح العالم في الفترة الأخيرة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية (واس).

وقالت وزارة التعليم في المملكة إنه تقرر تعليق الدراسة مؤقتاً في جميع مناطق ومحافظات المملكة اعتباراً من يوم الاثنين حتى حتى إشعار آخر.

وأضافت أن القرار يشمل مدارس ومؤسسات التعليم العام والأهلي والجامعي والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الحكومية والأهلية.

ووجه وزير التعليم بتفعيل المدارس الافتراضية والتعليم عن بُعد خلال فترة تعليق الدراسة، بما يضمن استمرار العملية التعليمية بفاعلية وجودة، بحسب (واس).

وأضافت الوزارة أن قرار تعليق الدراسة إجراء احترازي لا يدعو للقلق، ويتطلب من الجميع الالتزام بأسباب الوقاية واتباع التعليمات والإرشادات الصحية؛ لمنع انتشار فيروس كورونا، مشيرةً إلى أن العودة للدراسة تخضع لتقييم اللجنة المعنية بمواجهة فيروس كورونا.