الصحة العالمية تشيد بتدابير إيطاليا في مواجهة كورونا
03:16 م الأحد 08 مارس 2020
جنيف - (د ب أ):
أشاد رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة الإيطالية لاحتواء تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19).
وقال تيدروس في تغريدة: "الحكومة والشعب الإيطالي يتخذان خطوات جريئة وشجاعة تهدف إلى إبطاء انتشار فيروس كورونا وحماية بلادهم".
وأضاف: "إنهم يقدمون تضحيات حقيقية".
وقال تيدروس: "منظمة الصحة العالمية تتضامن مع إيطاليا، وهي هنا لمواصلة دعمكم".
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