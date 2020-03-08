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الصحة العالمية تشيد بتدابير إيطاليا في مواجهة كورونا

03:16 م الأحد 08 مارس 2020
الصحة العالمية تشيد بتدابير إيطاليا في مواجهة كورونا

منظمة الصحة العالمية

جنيف - (د ب أ):

أشاد رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة الإيطالية لاحتواء تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19).

وقال تيدروس في تغريدة: "الحكومة والشعب الإيطالي يتخذان خطوات جريئة وشجاعة تهدف إلى إبطاء انتشار فيروس كورونا وحماية بلادهم".

وأضاف: "إنهم يقدمون تضحيات حقيقية".

وقال تيدروس: "منظمة الصحة العالمية تتضامن مع إيطاليا، وهي هنا لمواصلة دعمكم".

منظمة الصحة العالمية إيطاليا فيروس كورونا

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