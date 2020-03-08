ماكاو تفرض حجرا صحيا إلزاميا على العائدين من ألمانيا وفرنسا وإسبانيا واليابان

ماكاو - أ ش أ

أعلنت سلطات منطقة "ماكاو" الإدارية الخاصة، اليوم الأحد، أنها ستفرض حجرا صحيا إلزاميا على الأشخاص الذين سافروا إلى ألمانيا وفرنسا وإسبانيا واليابان خلال ال14 يوما الماضية، وذلك بسبب تفشي فيروس "كورونا" الجديد.

ونقلت شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية عن بيان حكومي قوله إن جميع المسافرين العائدين من الدول الأربعة سيخضعون للملاحظة الطبية لمدة 14 يوما في مرافق مخصصة للعزل.

وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن الأشخاص المقيمين في ماكاو سيمكثون في الحجر الصحي بمنازلهم، فيما سيتم وضع غير المقيمين في فنادق مخصصة للحجر الصحي على نفقتهم الخاصة.

ومن المقرر أن يدخل هذا الإجراء حيز التنفيذ ظهر اليوم بالتوقيت المحلي للمنطقة الإدارية الخاصة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.