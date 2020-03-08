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العراق يعلن غلق خمسة منافذ حدودية مع إيران بسبب الكورونا

08:17 ص الأحد 08 مارس 2020
العراق يعلن غلق خمسة منافذ حدودية مع إيران بسبب الكورونا

منفذ الشلامجة

بغداد - (أ ش أ):

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية بالعراق اليوم الأحد غلق خمسة منافذ مع إيران، ومنع دخول العراقيين المسافرين عبر تلك المنافذ، كإجراءات احترازية من فيروس "كورونا" المستجد.

وقالت الهيئة - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية - إنه "تم غلق المنافذ البرية (الشلامجة، الشيب، زرباطية، المنذرية، مندلي) أمام حركة التبادل التجاري مع إيران".

وأضافت أن "غلق المنافذ سيبدأ من اليوم ويستمر حتي الـ15 من الشهر الجاري، تنفيذا لأمر اللجنة برئاسة الأمين العام لمجلس الوزراء".

وتابعت "فيما يتعلق بالمسافرين العراقيين سوف يتم منع دخولهم عبر المنافذ المشار إليها بعد الخامس عشر من مارس"، مشيرة إلى أنه "سيتم دخولهم حصرا عبر منفذي مطاري بغداد والبصرة".

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