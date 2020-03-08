ارتفاع حصيلة إصابات كورونا في الولايات المتحدة إلى 442 حالة

واشنطن - (أ ش أ):

أعلنت إدارة مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة الأمريكية وحكومات الولايات والحكومات المحلية ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس "كورونا" الجديد إلى 442 حالة.

وقالت إدارة المراكز الأمريكية - حسبما نقلت شبكة (سي إن إن) الأمريكية اليوم الأحد - إن عدد المواطنين الذين تمت إعادتهم من الخارج بلغ 49 حالة من بينها 3 حالات من مدينة "ووهان" الصينية و46 حالة ممن كانوا على متن السفينة السياحية "دايموند برينسس" التي وضعت السلطات اليابانية كل من كان على متنها في الحجر الصحي بعد ظهور حالات إصابة من بينهم بالفيروس الجديد.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.