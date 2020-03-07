العراق يسجل 8 حالات جديدة بفيروس كورونا في بغداد والنجف

بغداد - أ ش أ

أعلنت وزارة الصحة والبيئة بالعراق، اليوم السبت، عن تسجيل ثماني حالات جديدة بفيروس كورونا في بغداد والنجف.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية - إنه "تم تأكيد تشخيص ثمان حالات جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ سبع حالات في بغداد والثامنة في النجف"، موضحا أنه تم اتخاذ الاجراءات اللازمة من قبل الوزارة للتعامل مع المصابين والملامسين".

وأشار البدر إلى أن الوزارة تؤكد على مسؤولية الجهات المعنية في محاسبة المخالفين، وتدعو إلى اتباع قواعد الحماية الشخصية والمجتمعية لحماية الافراد والمجتمع.

يذكر أن فيروس كورونا يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة "سارس" ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية "ميرس".