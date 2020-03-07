إيران: ارتفاع وفيات كورونا إلى 145 والإصابات تتخطى الـ 5 آلاف

وكالات:

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، السبت، عن ارتفاع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19" إلى 145 والمصابين إلى 5823 شخصا، وفق وكالة أنباء "فارس" الإيرانية.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم تسجيل 1076 إصابة جديدة في إيران ووفاة 21 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما ارتفاع إجمالي المُتعافين إلى 1669 شخصا.

وأفاد المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية بأن عدد الإصابات المؤكدة في طهران بلغ 1539 حالة.

وقال وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي إن عدد الإصابات والوفيات التي سجلتها البلاد خلال 24 ساعة هو الأعلى منذ الإعلان عن دخول الفيروس إلى إيران في 19 فبراير الماضي.

وأودى الفيروي بحياة نحو 3500 شخص من إجمالي أكثر من 102 مٌصاب على مستوى 97 دولة. فيما تعافى أكثر من 57 ألف مُصاب.