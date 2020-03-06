روسيا: قرار هولندا في محاكمة إسقاط طائرة ماليزية معد مسبقا

موسكو- (د ب أ):

أدانت وزارة الخارجية الروسية اليوم الجمعة محاكمة مقبلة في هولندا خاصة بإسقاط طائرة تابعة للخطوط الجوية الماليزية كانت تقوم بالرحلة "إم إتش 17" في عام 2014 فوق شرق أوكرانيا، مشيرة إلى أنه سوف يكون هناك حكم إدانة معد سلفا.

ومن المنتظر محاكمة ثلاثة روس وأحد قادة المتمردين الأوكرانيين غيابيا بدءا من يوم الاثنين المقبل بناء على شبهة التورط في إسقاط الطائرة.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في تصريحات نقلتها وكالة أنباء تاس الروسية إن هناك جنون إعلامي في هولندا في الفترة السابقة على المحاكمة "للحيلولة دون أي انحراف عن المسار المخطط له ".

وأضافت زاخاروفا أن القضية تستند إلى دليل مشكوك فيه، إلى جانب جملة "نحن نعلم حتما أنكم فعلتم هذا لأن مصادرنا السرية التي لا يمكننا الإفصاح عنها، أخبرتنا بذلك".

وقُتل كل الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرة التي كانت في طريقها من أمستردام إلى كوالالمبور، في حادث إسقاط في 17 يوليو 2014. وكان أغلب الضحايا هولنديين.

وكان الفريق الاستقصائي الذي رأسه هولنديون قد قام بتوريط مجموعة متمردين موالين لروسيا في منطقة دونيتسك بأوكرانيا في تنفيذ عملية اسقاط الطائرة بمنظومة صاروخية طراز بوك أرض جو تم الحصول عليها، بحسب المزاعم، من روسيا المجاورة.

ونفت الحكومة الروسية نفيا قاطعا المزاعم بالتورط في الحادث.