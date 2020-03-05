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الصحة الفلسطينية: 7 حالات إصابة بفيروس كورونا في بيت لحم

06:30 م الخميس 05 مارس 2020
الصحة الفلسطينية: 7 حالات إصابة بفيروس كورونا في بيت لحم

أشخاص يضعون كمامات خوفاً من الإصابة بفيروس كورونا

رام الله - (د ب أ):

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة اليوم الخميس ثبوت إصابة سبعة فلسطينيين بفيروس كورونا المستجد في الضفة الغربية.

وأعلنت الكيلة خلال مؤتمر صحفي عقدته في بيت لحم، إن الإصابات تم اكتشافها في بيت لحم، وهم الآن قيد العلاج في الحجر الصحي.

وذكرت أن المصابين هم عاملون في فندق تم على ما يبدو انتقال العدوى إليهم من وفد يوناني زار بيت لحم نهاية الشهر الماضي.

وأعلنت وزارة الصحة تحويل الفندق الذي اكتشفت فيه الإصابات إلى مركز للحجر الصحي، والتعامل مع الوفود الأجنبية المتواجدة حاليا في بيت لحم وفق توصيات منظمة الصحة العالمية.

كما أعلنت تحويل عدد من المواقع إلى مراكز للحجر الصحي، فيما أمرت بوقف استقبال كافة المجموعات السياحية وإلغاء الحجوزات الفندقية للسياحة القادمين إلى فلسطين.

وجرى الإعلان عن إغلاق جميع المؤسسات التعليمية ومراكز التدريب والمساجد والكنائس في بيت لحم لمدة 14 يوما، مع وقف كافة الفعاليات والندوات والمؤتمرات والنشاطات الاجتماعية والرياضية لنفس المدة.

وزارة الصحة الفلسطينية فيروس كورونا الضفة الغربية بيت لحم الحجر الصحي

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