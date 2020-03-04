المعارضة السورية تستعيد السيطرة على تلة استراتيجية غرب حلب

دمشق - ( د ب أ)

سيطرت فصائل المعارضة السورية المدعومة من الجيش التركي، مساء اليوم الأربعاء، على تل استراتيجي في ريف في حلب الغربي.

وقال قائد عسكري في ما يسمى بالجبهة الوطنية للتحرير، "سيطرت فصائل المعارضة السورية، وبإسناد جوي ومدفعي من الجيش التركي، على تل الراقم الاستراتيجي قرب بلدة الشيخ عقيل بريف حلب الغربي مساء اليوم بعد معارك عنيفة مع القوات الحكومية قتل خلالها 15 عنصرًا، بينهم ضابطان، وتدمير أربع عربات للقوات الحكومية خلال محاولتهم الانسحاب".

وأكد القائد العسكري لوكالة الأنباء الألمانية "جميع مواقع القوات الحكومية السورية في ريف حلب الغربي تتعرض حالياً لقصف مدفعي وصاروخي وبالطائرات المسيرة التركية، كما شن الطيران الحربي الروسي غارات على مدينة دارة عزة ومحيطها أصيب 7 أشخاص بجروح على الأقل".

يشار إلى أن الهجوم الذي بدأته فصائل المعارضة على جبهة ريف حلب هو الأول منذ سيطرة القوات الحكومية السورية على مناطق غرب حلب منتصف شهر فبراير الماضي.